Un pasajero de un taxi graba en este vídeo cómo se está quedando dormido su conductor

Los colaboradores de Aruser@s alucinan con este taxista que se está quedando dormido al volante, pero tampoco comprenden la actitud del pasajero, que en lugar de darle conversación o intentar que se espabile, lo graba todo en vídeo.

¿Imaginas viajar en un taxi y estar viendo cómo el conductor se está quedando dormido al volante? Esto es lo que le ha ocurrido a la persona que graba este vídeo viral que recoge Aruser@s, también en su versión Weekend.

El pasajero está viendo a través de un espejo que quien conduce tiene los ojos cada vez más cerrados. Aunque intenta mantener uno abierto, apenas lo consigue y además, no mira en la dirección correcta.

Un momento de pánico, sin duda, coinciden en señalar los colaboradores del programa de laSexta. Pero tampoco logran entender la actitud del cliente, que en vez de dar conversación o intentar que se espabile el taxista, lo que hace es grabarlo todo.

