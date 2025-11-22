Ahora
Un pasajero de un taxi graba en este vídeo cómo se está quedando dormido su conductor

Aruser@s Weekend

Un pasajero de un taxi graba en este vídeo cómo se está quedando dormido su conductor

Los colaboradores de Aruser@s alucinan con este taxista que se está quedando dormido al volante, pero tampoco comprenden la actitud del pasajero, que en lugar de darle conversación o intentar que se espabile, lo graba todo en vídeo.

¿Imaginas viajar en un taxi y estar viendo cómo el conductor se está quedando dormido al volante? Esto es lo que le ha ocurrido a la persona que graba este vídeo viral que recoge Aruser@s, también en su versión Weekend.

El pasajero está viendo a través de un espejo que quien conduce tiene los ojos cada vez más cerrados. Aunque intenta mantener uno abierto, apenas lo consigue y además, no mira en la dirección correcta.

Un momento de pánico, sin duda, coinciden en señalar los colaboradores del programa de laSexta. Pero tampoco logran entender la actitud del cliente, que en vez de dar conversación o intentar que se espabile el taxista, lo que hace es grabarlo todo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La esfera política y judicial testea el estrés del Supremo tras el fallo al fiscal general
  2. Las contradicciones de la comida en 'El Ventorro' que cercan más a Mazón: ni cambio de ropa, ni llamadas, ni mucho menos preocupación
  3. Juan Carlos I, de vuelta a El Pardo: las claves del almuerzo de la familia real por el medio siglo de la monarquía parlamentaria
  4. ¿Una tasa basura o una basura de tasa? La nueva realidad en la gestión de residuos donde 'el que contamina, paga'
  5. Martin Baron califica el Gobierno de Trump como un sistema de "corrupción abierta": "La prensa debería servir de freno a su poder"
  6. Equipo de Investigación se adentra en el Centro Mundial del K-Pop, la 'fábrica' donde Corea forma a sus futuros ídolos: funciona con dinero público