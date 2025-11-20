El vídeo de Victoria Beckham cantando un tema de las Spice Girls con su hijo Cruz a la guitarra

Victoria Beckham y su hijo Cruz han sorprendido protagonizando este vídeo en el que cantan un tema de las Spice Girls mientras el joven toca la guitarra.

Después de su última actuación con las Spice Girls en 2012, Victoria Beckham ha sorprendido cantando un tema del grupo junto a su hijo Cruz, que canta en la guitarra. "¿Crees que es una indirecta de que quiere volver?", pregunta Tatiana Arús a Alfonso Arús, al que dice que también puede ser "un lavado de imagen" a su hijo tras conocerse que ha perdido el carnet de conducir.

"Me parece una indirecta", explica el presentador de Aruser@s en el vídeo, donde pregunta si ya se sabe si el hijo de David y Victoria Beckham está dando clases para recuperar el carnet de conducir. "Debería", responde tajante Tatiana Arús en este vídeo.

David y Victoria Beckham, nombrados Sir y Lady por el rey Carlos

Los Beckham ya son oficialmente Sir David y Lady Victoria tras el nombramiento del rey Carlos III. Alfonso Arús analiza las imágenes en este vídeo: "¿Ella es incapaz de enseñar una sonrisa incluso cuando la nombran Lady?".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.