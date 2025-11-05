Alfonso Arús, al ver a David y Victoria Beckham nombrados Sir y Lady por el rey Carlos: "Ella es incapaz de sonreír"

Los Beckham ya son oficialmente Sir David y Lady Victoria tras el nombramiento del rey Carlos III. Alfonso Arús analiza las imágenes en este vídeo: "¿Ella es incapaz de enseñar una sonrisa incluso cuando la nombran Lady?".

Este martes, Carlos III ha investido al exfutbolista David Beckham, que se ha arrodillado ante el rey mientras le nombraba Sir, 'Señor'. Por su parte, Victoria Beckham se ha convertido en Lady Victoria, "el título que, normalmente, ostentan las mujeres de los caballeros, aunque no siempre tienes por qué recibirlo", explica Tatiana Arús.

Tras ver las imágenes del posado con el título, Alfonso Arús abre debate en el plató de Aruser@s: "El otro día dijisteis que ella se autodefinía como una gran mujer con alegría, simpatía y sentido del humor y que la cara que pone es por timidez y vergüenza, pero ¿esta señora es incapaz de mostrarnos una sonrisa incluso el día que es investida como Lady Victoria?".

"Va cambiando de plano y en ningún momento sonríe", afirma Tatiana Arús en el plató, donde enseña también cómo posan con los padres del exfutbolista y actual dueño del Inter de Miami.