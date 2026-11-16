Alfonso Arús alucina con los calzoncillos agujereados de un joven: "Deberían estar en la basura"

Un viral del creador de contenido 'Juankimunicio', en el que muestra la ropa interior rota que su hermana quiere tirar, provoca un divertido debate en el plató de Aruser@s.

¿Cuándo ha llegado el momento de tirar unos calzoncillos? Un vídeo del creador de contenido 'Juankimunicio' ha abierto este debate después de mostrar la ropa interior agujereada que su hermana quiere tirar, aunque él parece no estar dispuesto a desprenderse de ella.

"No podemos aceptar que diga que están perfectos", ha comentado entre risas Alfonso Arús al ver los dos grandes agujeros. "Otra cosa es que diga que todavía se pueden usar", ha añadido el presentador del programa que, asegura, "deberían estar directamente en la basura".

"¿No os dais cuenta de que pasa con los hombres y no con las mujeres?", señala por tu parte Angei Cárdenas, una observación a la que Hans Arús ha respondido: "¡Cómo vais a tener agujeros si tenéis un hilo dental, no caben!".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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