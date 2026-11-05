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Isabel Preysler asegura que no tiene ganas de enamorarse más: "Me sobra con el de mis hijos y nietos"

Isabel Preysler dice que no quiere enamorarse ya porque le "sobra" con el amor de sus hijos y nietos. "Una persona que tiene el amor de sus hijos y nietos no es una reina de corazones", afirma Alfonso Arús.

Isabel Preysler asegura que no tiene ganas de enamorarse más: "Me sobra con el de mis hijos y nietos"

Tatiana Arús enseña las declaraciones de Isabel Preysler y Tamara Falcó en los Premios Mujer Hoy, donde preguntaron a Preysler si tiene ganas de enamorarse. "No, no tengo necesidad", afirma la celebridad, que, preguntada si ese lado lo cierra para siempre, asegura que "sí", que "ya está bien".

Y es que Isabel Preysler afirma que no echa de menos el amor, porque le sobra con el amor de sus hijos, nietos y de la gente que quiere. "vamos a ver, una reina de corazones no puede renunciar al amor", afirma tajante Alfonso Arús, que destaca que "una persona que tiene el amor de sus hijos y nietos no es una reina de corazones".

"Si es la reina de corazones tiene que tener el corazón siempre abierto, nunca sabes cuándo puede aparecer un nuevo Vargas Llosa", afirma Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús enseña las declaraciones de Tamara Falcó en las que dedica unas bonitas palabras a su madre. "Tengo la suerte de conocerla como madre y ha intentado transmitirme su experiencia", afirma Falcó.

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