El surrealista vídeo viral de un hombre que vive 34 años con un mechero en el estómago y aún funciona

El insólito suceso, presentado por Alba Sánchez en Aruser@s, deja boquiabierto a Alfonso Arús: un hombre descubre que el dolor que sufría desde hacía años se debía a un mechero que se tragó hace más de tres décadas.

El "surtido" de noticias surrealistas presentado por Alba Sánchez vuelve a sorprender en Aruser@s, pero esta vez logra dejar sin palabras a Alfonso Arús.

La colaboradora relata el caso de un hombre de 67 años que llevaba 34 años con un mechero en el estómago, sin saberlo, hasta que los dolores abdominales se hicieron insoportables.

"Esto ha ocurrido en donde pasan la mayoría de estas noticias: en China", explica Sánchez entre risas. Tras hacerle pruebas, los médicos descubrieron el objeto alojado en su interior y "procedieron a extraerlo introduciendo un preservativo a través del esófago". Al sacarlo, el mechero apareció completamente ennegrecido y "cubierto por una capa viscosa". Eso sí, sorprendentemente, aún funcionaba.

Cuando le preguntaron si no recordaba haberse tragado un mechero, el hombre confesó que, durante una noche de fiesta, aceptó el reto de un amigo y se lo tragó sin pensar en las consecuencias. "Lo importante es que funciona", bromea Alfonso Arús al escuchar la historia.

