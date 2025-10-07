Un tiktoker carga contra los helados de menta: "El sabor más diarreico y vomitivo que existe"

", bromea el creador de contenido Hugo Sugo, a quien no parece convencer el sabor del helado de menta.

"Si coges un mojón y le pones una florecilla encima, sigue siendo un mojón ", bromea el creador de contenido Hugo Sugo, a quien no parece convencer el sabor del helado de menta.

El creador de contenido Hugo Sugo ha puesto sobre la mesa un pensamiento que muchos colaboradores de Aruser@s han compartido: ¿deberían dejar de existir los helados de sabor a menta?

"El helado de menta es el sabor de helado más diarreico y vomitibo que existe, ¡qué cosa más asquerosa que sabe a Colgate!", dice tajante el tiktoker, señalando que, pese a que vaya adornado con virutas de chocolate, sigue siendo un auténtico fracaso.

Desde el plató de Aruser@s, Óscar Broc opina que es un sabor "históricamente de gente mayor". "Ideal para Biden", bromea Alfonso Arús.

