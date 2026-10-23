Los supermercados de EEUU prueban una aplicación para encontrar productos sin perderse por los pasillos

Alba Sánchez explica en Aruser@s cómo funciona esta tecnología que guía a los clientes hasta el producto que buscan y que los colaboradores esperan que llegue pronto a España.

Los supermercados de Estados Unidos están probando una aplicación que permite encontrar productos sin dar vueltas por los pasillos. Según ha explicado Alba Sánchez en Aruser@s que, al descargar la App en el móvil, el cliente puede consultar un mapa del establecimiento y seguir la ruta que le indica hasta llegar al artículo que necesita.

Además, el sistema activa una luz para señalar la estantería y la altura exactas en las que se encuentra el producto. "A ver si llega pronto a España", comenta Alba.

Desde el plató, la idea convence a Angie Cárdenas, que reconoce que a veces puede pasar mucho tiempo buscando algo: "Me parece interesante, porque a veces tardas cuatro horas en buscar y preguntas a alguien y no tiene ni idea". "A la gente le encanta ir a las escape rooms y, sin embargo, se queja con los supermercados", zanja entre risas Alfonso Arús.

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