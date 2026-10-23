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Los supermercados de EEUU prueban una aplicación para encontrar productos sin perderse por los pasillos

Alba Sánchez explica en Aruser@s cómo funciona esta tecnología que guía a los clientes hasta el producto que buscan y que los colaboradores esperan que llegue pronto a España.

Los supermercados de EEUU prueban una aplicación para encontrar productos sin perderse por los pasillos

Los supermercados de Estados Unidos están probando una aplicación que permite encontrar productos sin dar vueltas por los pasillos. Según ha explicado Alba Sánchez en Aruser@s que, al descargar la App en el móvil, el cliente puede consultar un mapa del establecimiento y seguir la ruta que le indica hasta llegar al artículo que necesita.

Además, el sistema activa una luz para señalar la estantería y la altura exactas en las que se encuentra el producto. "A ver si llega pronto a España", comenta Alba.

Desde el plató, la idea convence a Angie Cárdenas, que reconoce que a veces puede pasar mucho tiempo buscando algo: "Me parece interesante, porque a veces tardas cuatro horas en buscar y preguntas a alguien y no tiene ni idea". "A la gente le encanta ir a las escape rooms y, sin embargo, se queja con los supermercados", zanja entre risas Alfonso Arús.

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