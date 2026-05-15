Shakira, Madonna y BTS actuarán en la final del Mundial de fútbol al más puro estilo Super Bowl

Shakira, Madonna y BTS convertirán el descanso de la final del Mundial de fútbol en una fiesta pop al más puro estilo Super Bowl. Además, Shakira ha anunciado que donará el 100% de los ingresos de su tema 'Die die'.

Tatiana Arús da todos los detalles del descanso de la final del Mundial de fútbol, donde, "como si se tratase de la Super Bowl, por primera vez se aunarán el fútbol, la música y las causas sociales". Y es que además de las actuaciones de Shakira, Madonna y BTS, se ha anunciado el objetivo de recaudar 100 millones de dólares para el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA. Además, la cantante colombiana ha anunciado que donará el 100% de los ingresos de su tema 'Die die' a la fundación "para brindar a nuestros hijos las oportunidades que se merecen".

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