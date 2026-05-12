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Así es la canción que un dúo argentino acusa a Shakira y Anitta de plagio por 'Choca choca': "Nos han copiado"

"Hasta la paleta de colores es igual", denuncian estas chicas, que forman el grupo argentino 'Sarao', del nuevo tema de Shakira y Anitta, 'Choca choca'. Y es que aseguran que es muy parecido a una canción que sacaron hace meses.

Así es la canción que un dúo argentino acusa a Shakira y Anitta de plagio por 'Choca choca': "Nos han copiado"

Dos jóvenes argentinas, que forman el dúo 'Sarao', han denunciado en este vídeo en redes sociales un enorme parecido de su tema con 'Choca choca', la nueva canción de Shakira y Anitta. "Nos han copiado", aseguran las chicas, que explican que "hace muy poco Shakira y Anitta sacaron 'Choca choca'" mientras que ellas sacaron su tema "hace cinco meses": "Son muy parecidas. Hasta la paleta de colores es igual". Tras escuchar ambos temas y ver el videoclip, Alfonso Arús destaca que "sí que recuerda" su tema al de las famosas.

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