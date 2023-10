Después de su polémica separación de Gerard Piqué, Shakira está readaptando las letras de sus temas que hablan bien de su expareja. Por ejemplo, la canción 'La bicicleta', su tema junto a Carlos Vives. La propia colombiana ha sorprendido al artista subiendo al escenario en Miami para cantar junto a él su exitoso tema. Eso sí, ya con la modificación hecha.

La letra del tema decía lo siguiente: "Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa' Barcelona". Sin embargo, la cantante modificó el nombre del exfutbolista y en lugar de nombrarle a él, dice "este tipo". "Ahora ya no hablamos de Piquetón", bromea Angie Cárdenas en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús critica que se modifiquen las letras de las canciones: "Como obra artística, deberían permanecer siempre invariables, lo hiciste en un momento de tu vida bonito y debería durar para siempre, si no la quieres cantar, no la cantes".

Por su parte, Tatiana Arús afirma que entendería que no cantara 'Me enamoré', el tema que dedicó por completo a Gerard Piqué y que desvela cómo se enamoró del, entonces, futbolista.