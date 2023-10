Shakiraha contestado de forma contundente a la letra de Bad Bunny, que ha cantado "los hombres también lloran pero sin parar de facturar", en clara referencia a la canción de la artista colombiana llena de dardos contra Gerard Piqué y Clara Chía. "¿Pero no ha dicho nada de que tributen?", pregunta Alfonso Arús, que destaca que si no ha dicho nada de que facturen "Shakira no se puede enfadar": "Los ricos también lloran y algunos tributan".

Y es que Bad Bunny ha hecho referencia a varios artistas en sus redes sociales, sin pensar que la colombiana le fuera a responder. "Facturemos juntos, entonces", ha contestado Shakira a Bad Bunny dejando caer una posible colaboración musical. ¿Responderá el artista?