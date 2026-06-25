Shakira presume de los conocimientos de su hijo Milan sobre el Mundial de Fútbol: ¿hay pullita a Piqué?

Milan, hijo mayor de Shakira y Gerard Piqué, dice los campeones del Mundial de Fútbol desde 1930, en este vídeo que se ha convertido en viral.

Shakira ha presumido de los conocimientos que tiene su hijo Milan sobre el Mundial de Fútbol en este vídeo, donde le pide que diga todos los campeones desde 1930. "Tampoco tiene tanto mérito esto, es como aprenderse los ríos de España", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Hans Arús puntualiza que se ha saltado algún año, como el 2010, donde España, con su padre Gerard Piqué, conquistó la copa del mundo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido