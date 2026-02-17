La divertida reacción de Shakira al ver una careta de Gerard Piqué entre sus fans en pleno concierto

Shakira "se queda perpleja cuando ve la careta", destaca Tatiana Arús el enseñar en este vídeo la reacción de la cantante cuando ve una careta de Gerard Piqué entre los fans de su concierto.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia la expresiva reacción de Shakira al ver la cara de Gerard Piqué en pleno concierto. En las imágenes se puede ver cómo en el momento en el que la artista colombiana se acerca a saludar a sus fans, ve a un chico con una careta de Gerard Piqué.

"Se queda perpleja cuando ve la careta", afirma la colaboradora de Aruser@s, que destaca que "buscaron de quién se trataba y entrevistaron al chico tras el concierto". Se trata de un fan de Shakira que ha ido al concierto desde Nicaragua y que explica así por qué lleva una careta del exfutbolista del Barcelona: "Es el más odiado de los fans de Shakira".

Por otro lado, la artista colombiana ha recibido la llave de la ciudad del San Salvador por el impacto que han tenido sus conciertos.