Una señora se queja en directo en el programa de Juan y Medio de que su marido la lleva "poco al huerto": "54 años juntos"

La tortilla que esta señora ofrece a Eva Ruiz y Juan y Medio está hecha de patatas del huerto de "este hombre". Un "hombre" al que ella conoce "un poquillo". Llevan 54 años casados... y al huerto él ya solo va a sembrar patatas, al parecer.

"Esa tortilla tiene patatas del huerto de este hombre", asegura una señora del público del programa de Canal Sur 'La tarde aquí y ahora' mientras señala al hombre que está sentado a su lado.

Poco imaginaba este hombre el 'zasca' tan descomunal que estaba por llegarle, tan monumental que Aruser@s no ha tenido más remedio que recogerlo en su liga de los mejores 'zascas'.

Juan y Medio quiere saber si ambos se conocen. "Un poquillo, porque llevamos ya 54 años juntos", cuenta ella. "Es muy bonito que en vez de decir 'mi marido' digas 'este hombre'", bromea el presentador. "Es un hombre que te ha llevado al huerto, sí, pero es que es tu marido", le recuerda el bueno de Juan.

"Poco, poco me lleva", se queja ella, provocando las risas de todos los allí presentes. "Es una petición", comenta Tatiana Arús en el plató del programa de laSexta, donde también han celebrado el comentario como si fuera un gol de España en un Mundial.