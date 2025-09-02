Ahora
Juan y Medio, a Pepa, la señora del público que ha llevado una tortilla de patatas: "Lleva cebolla y un poquito de laca también, ¿eh?"

Zasca

El mítico presentador de 'La tarde aquí y ahora' vuelve a ser uno de los protagonistas del ranking de los 'zascas' de Aruser@s después de llevarse el gran título el año pasado.

Juan y Medio vuelve a hacer de las suyas en este arranque de curso y, como no podía ser de otra manera, también comienza a despuntar en la liga de 'zascas' de Aruser@s y todo ello, después de haber sido el gran vencedor en la temporada anterior.

En esta ocasión, el mítico presentador carga contra la pobre Pepa, quien con toda su ilusión y su esfuerzo, linterviene en el programa 'La tarde, aquí y ahora' de Canal Sur desde las gradas del público para ofrecer su tortilla de patatas a los presentadores. Eva Ruiz agradece profundamente este bonito gesto y no duda en preguntarle cómo ha hecho ese manjar.

Su tortilla lleva "papa y huevo... ¡y cebolla!", recuerda de pronto la señora, uniéndose al 'team' de los 'concebollistas', cada vez más numeroso. "Y palillos de dientes", añade.

"Pero, Pepa, también lleva un poquito de laca, porque has ido a la pelu, porque el casco que llevas es de peluquería", interviene el showman.

