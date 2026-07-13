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Vídeo viral

La sangre fría de una mujer embarazada al plantarle cara a un pitbull que la quiere atacar

"Pasa de estar alerta y agresivo a olerle la barriga", comentan los Aruser@s con sorpresa al ver este vídeo viral en el que una mujer embarazada planta cara a un perro que quiere atacar.

La sangre fría de una mujer embarazada al plantarle cara a un pitbull que la quiere atacar

La sangre fría de esta mujer embarazada cuando va a ser atacada por un pitbull deja atónitos al colaborador y al presentador de Aruser@s. Como puede verse en este vídeo viral, el perro aparece de la nada con actitud desafiante y enseñando los dientes. Ella le planta cara y no se echa atrás ni un centímetro, mientras se toca el vientre... y el animal acaba oliéndole la barriga y sentándose a sus pies como si fuera su propia mascota.

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