El vídeo viral de dos amigas que desvelan que están embarazadas a la vez: estas es su emotiva reacción

Una amiga enseña por sorpresa junto a su pareja a otra amiga una ecografía sin saber que su amiga también le tiene otra sorpresa...¡están las dos embarazadas! Esta es la reacción de ambas parejas.

Hans Arús enseña en el especial navideño de Aruser@s, Aruser@s Christmas, una bonita videollamada de dos parejas. Una de ellas muestra a la otra una ecografía, desvelando que van a tener un hijo, la otra pareja sonríe y se mira mostrando una mirada cómplice que refleja que hay alguna sorpresa más.

Y es que acto seguida la chica desaparece de pantalla para volver a aparecer con otra ecografía, desvelando a la otra pareja que ambas mujeres están embarazadas y que serán padres a la vez. Puedes ver la bonita reacción de todos en el vídeo principal de esta noticia.