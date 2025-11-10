Un repartidor se sube a un árbol para escapar de un pitbull y se vuelve viral: "Si bajo me come"

Un repartidor se vuelve viral tras compartir el insólito momento en el que tiene que subir a un árbol para escapar de un perro mientras intentaba entregar un pedido.

Alfonso Arús muestra en Aruser@s uno de los vídeos más virales del fin de semana: la insólita situación que vivió un repartidor durante una entrega a domicilio.

En el clip, el joven relata su desesperación mientras graba desde lo alto de un árbol. "Estoy subido en un árbol porque vine a traer un delivery y lo que me encuentro es ese tigre que me quiere comer, ¡cómo me bajo de aquí ahora!", explica entre risas, señalando al pitbull que custodia la vivienda.

Según detalla Alfonso Arús, el repartidor pasó horas atrapado sin poder descender. "Al parecer voy a a tener que amanecer aquí, todavía no me han venido a buscar y el maldito perro del diablo está abajo", relata el repartidor.

Desde el plató, Angie Cárdenas bromea sobre la situación: "El perro querrá jugar, pero tú no sabes en qué momento, si bajas, dejará de hacerlo". "Depende de lo que lleve el delivery, si lleva una mochila de comida, seguro que el perro se pondrá contento", añade Alba Gutiérrez.