Pedro Ruiz, sobre cómo casi atropella a un chaval por ir mirando el móvil: "Una cosa es la tecnología y otra,

Pedro Ruiz se mostró muy indignado en este vídeo al contar cómo casi atropella a un chaval por ir mirando el móvil y los cascos "como un zombie"

Pedro Ruiz ha publicado este vídeo en el que se muestra muy enfadado después de casi atropellar a un chico: "Yo pasaba en verde y él iba andando como un tonto mirando el móvil con los auriculares puestos y, cuando se dio cuenta, se echó encima del coche". "Y es que van por la vida como zombies", critica duramente Pedro Ruiz, que insiste: "Una cosa es la tecnología y otra, la gilipollez".

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