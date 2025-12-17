Carmen Lomana confiesa con qué actor se besaría: "Los que me gustaban se han muerto y los de ahora tienen pinta de sucios"

Sin pelos en la lengua, Carmen Lomana sorprende al revelar qué actor ocupa el primer puesto en su lista de besos soñados y deja una inesperada reflexión sobre los galanes actuales.

En 'Las Mañanas de Kiss' Carmen Lomana ha desvelado, sin tapujos, con qué actor se besaría apasionadamente. Martiño Rivas, que ocupa el primer lugar, como bien ha mencionado en otras entrevistas la empresaria, parece que no tiene rival.

"Yo me quedo quieta parada con Martiño", asegura Lomana, quien no quiere abrir el abanico de opciones. "Los que me gustaban mucho se han muerto, con Paul Newman me hubiera besado, me encantaba", confiesa la 'celebritiy'. Sin embargo, "los de ahora", según cuenta, tienen "pinta de sucios".

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús se alarma: "Ojo que no está valorando la belleza sino la higiene". "Recordad lo de Hollywood, hubo una polémica muy fuerte que decía que los actores no se duchaban", asegura Oscar Broc.

