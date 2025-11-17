Carmen Lomana coincide con Ágatha Ruiz de la Prada en el Rastrillo de Nuevo Futuro: "Que venga a comprarme un libro"

Carmen Lomana ha acudido a su puesto en la 54ª edición de El Rastrillo de Nuevo Futuro, donde ha afirmado que sigue con su relación con Antoni Gutiérrez y ha mandado un mensaje a Ágatha Ruiz de la Prada.

Carmen Lomana ha acudido a la 54ª edición de el Rastrillo de Nuevo Futuro, donde ha confirmado a los medios de comunicación que sigue con su relación con Antoni Gutiérrez, la expareja de Marta Chávarri. "Todo bien", destaca la socialité, que explica que el día de Nochebuena lo pasará con su hermana: "Con él no lo sé porque como tiene hijos y nietos... procuramos no inmiscuirnos demasiado".

Por otro lado, preguntada sobre si se acercará al puesto de Ágatha Ruiz de la Prada, que se encuentra a escasos metros del suyo, Carmen Lomana responde tajante: "O que venga ella. Dile que venga a comprarme un libro".

Por último, además de la diseñadora de moda y la socialité, también han donado famosos como Georgina Rodríguez y el rey Juan Carlos.

