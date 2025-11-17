Ahora
Carmen Lomana coincide con Ágatha Ruiz de la Prada en el Rastrillo de Nuevo Futuro: "Que venga a comprarme un libro"

54ª edición de El Rastrillo de Nuevo Futuro

Carmen Lomana coincide con Ágatha Ruiz de la Prada en el Rastrillo de Nuevo Futuro: "Que venga a comprarme un libro"

Carmen Lomana ha acudido a su puesto en la 54ª edición de El Rastrillo de Nuevo Futuro, donde ha afirmado que sigue con su relación con Antoni Gutiérrez y ha mandado un mensaje a Ágatha Ruiz de la Prada.

Carmen Lomana ha acudido a la 54ª edición de el Rastrillo de Nuevo Futuro, donde ha confirmado a los medios de comunicación que sigue con su relación con Antoni Gutiérrez, la expareja de Marta Chávarri. "Todo bien", destaca la socialité, que explica que el día de Nochebuena lo pasará con su hermana: "Con él no lo sé porque como tiene hijos y nietos... procuramos no inmiscuirnos demasiado".

Por otro lado, preguntada sobre si se acercará al puesto de Ágatha Ruiz de la Prada, que se encuentra a escasos metros del suyo, Carmen Lomana responde tajante: "O que venga ella. Dile que venga a comprarme un libro".

Por último, además de la diseñadora de moda y la socialité, también han donado famosos como Georgina Rodríguez y el rey Juan Carlos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón, contra las cuerdas: el Congreso le exige respuestas por la tragedia de la DANA
  2. El PP tacha de "paripé" e "improvisación" su reunión con Hacienda para negociar el techo de gasto
  3. Almeida elogia el papel del rey Juan Carlos en la Transición frente a los que "hablan del 20N": "Nos trajo la democracia"
  4. Puigdemont exige al Constitucional que suspenda de forma inmediata la orden de detención nacional tras el informe del abogado europeo
  5. La Conferencia Episcopal Española se reúne este lunes con León XIV tras el escándalo del obispo de Cádiz
  6. Aitor Esteban y Oriol Junqueras sacan su lado 'docente' para evaluar al Gobierno de Sánchez: "No estamos aquí para apoyarlo solo por apoyarlo"