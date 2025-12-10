El vídeo viral de Pilar Rubio poniendo el árbol de Navidad ante el caos de sus hijos: "Han desaparecido de repente"

Pilar Rubio se ha grabado este vídeo poniendo el árbol de Navidad y no lo ha hecho sola, sino con sus hijos. O eso se pensaba ella porque nada más empezar ya tenía "una baja".

Después de ver la iluminación de Navidad en la casa de Kim Kardashian, Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo lo han puesto otras famosas, en este caso, Pilar Rubio, que ha puesto el árbol de Navidad con sus hijos.

"Montar el árbol es una cosa preciosa que se hace en Navidad", destaca la presentador, que interrumpe su discurso para reñir a sus hijos: "Ya está bien, hombre". "Acabamos de empezar y ya tengo una baja", confiesa Pilar Rubio, que explica que uno de sus hijos "se ha ido llorando porque le ha pegado el otro".

"¿Lo estás abriendo o estás haciendo algo?", pregunta la presentador a uno de sus hijos mientras se sorprende cuando ve aparecer a otro: "Pero bueno, que tenemos una nueva incorporación". Sin embargo, no es tan fácil decorar la casa con los pequeños, como queda demostrado en este vídeo, donde Pilar Rubio confiesa que está "sudando": "Hemos tenido tres bajas que han desaparecido de repente". Tras ver el vídeo, Angie Cárdenas destaca que "esta es la realidad de todas las casas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.