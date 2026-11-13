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El ritual para atraer la buena suerte este viernes 13: "Mis pasos me llevan y me guían"

Este viernes 13 de noviembre, una fecha asociada a la superstición y la mala suerte, Aruser@s descubre un ritual para afrontar el día con optimismo.

Arus ritual

Hoy es viernes 13 y, aunque el cuerpo lo sabe, como dice la canción de Aruser@s, los colaboradores se preparan para una fecha tradicionalmente vinculada a la superstición y la mala suerte. Por ello, Alfonso Arús ha compartido el ritual que sigue la madre de Lourdes Tasies para afrontar la jornada de la mejor manera posible.

Según ha explicado la colaboradora, antes de salir de casa hay que repetir las siguientes palabras: "Mis pasos me llevan y me guían hoy hacia un buen día, un buen presente". Una fórmula que ha convencido a Tatiana Arús, que destaca su mensaje positivo: "Me gusta porque es optimista".

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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