Cada país tiene sus propias supersticiones. Paula Arcila y Ana María Simón han hablado en el plató de Zapeando de algunas de las más curiosas de sus propios países, Colombia y Venezuela. Entre ellas, una sorprende especialmente a Lorena Castell: poner la escoba o los zapatos del revés para que no se alarguen las visitas.

"¿Pero y por qué no le dice 'vaya terminando, amigo'?", se ha preguntado la zapeadora, a lo que no han dudado en responderla: "Porque no somos españolas, amiga", han bromeado. Puedes escuchar algunas de sus supersticiones más curiosas en el vídeo principal de esta noticia de Zapeando.