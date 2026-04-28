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Ricardo, el bombero de Alcorcón que le ha regalado un calendario picantón a su abuela: "Está dedicado por todos sus compañeros bomberos"

La abuela de Ricardo ha recibido un regalo muy especial de su nieto por su cumpleaños: un calendario dedicado por todos sus compañeros bomberos... que son también los modelos de las fotos de cada mes. Un vídeo viral que recoge Aruser@s.

Ricardo, el bombero de Alcorcón que le ha regalado un calendario picantón a su abuela: "Está dedicado por todos sus compañeros bomberos"

El joven bombero que protagoniza esta historia viral se llama Ricardo y tiene una abuela que cumple 91 años. Con todo el cariño del mundo y una pizca de cachondeo, el chico ha creado el regalo perfecto para ella. Con el objetivo de hacerla feliz, porque la conoce, le ha pedido a sus compañeros bomberos que posen, en la mayoría de las ocasiones sin camiseta, para un calendario un poco picantón. En este vídeo viral que recoge Aruser@s vemos la divertida reacción de la señora al verlo.

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