Sí, te pueden despedir del trabajo por oler mal, y sin indemnización: "La empresa tiene la obligación de tomar medidas desde el principio"

"Todos los trabajadores tenemos el derecho de acudir a nuestro puesto de trabajo sin que haya un olor fuerte por parte de un compañero y, por ese mismo motivo, todos los trabajadores tenemos el deber de acudir a nuestro puesto de trabajo con la debida higiene", asegura un experto en un vídeo viral que recoge Aruser@s.

El experto tras la cuenta de TikTok @empleado_informado explica en este vídeo viral que recoge Aruser@s que una mala higiene puede ser causa de despido y sin indemnización. "Todos los trabajadores tenemos el derecho de acudir a nuestro puesto de trabajo sin que haya un olor fuerte por parte de un compañero y, por ese mismo motivo, todos los trabajadores tenemos el deber de acudir a nuestro puesto de trabajo con la debida higiene", asegura.

Eso sí, para ello, la empresa tiene que tomar medidas desde el principio, avisando y amonestando al empleado en repetidas ocasiones y de manera prolongada en el tiempo. Y al parecer, esta situación es más habitual de lo que creemos. Hans Arús nos muestra la carta que le ha mandado un compañero a un hombre que huele mal y del que todos rajan en la oficina.

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