Así es el reto viral de una abuela para que los novios de sus nietas ingresen en la familia

La yaya del viral de Aruser@s pone a prueba a los novios de sus nietas y los reta a pelar patatas para evaluar sus habilidades en cocina y así aceptarlos en el clan familiar.

Ahora que llega la Navidad, el vídeo que muestra Alfonso Arús promete convertirse en el reto viral definitivo para los nuevos miembros de la familia que se incorporan a las comidas y cenas festivas.

Como demuestra este divertido momento, entrar en un clan familiar puede requerir algo más que una buena presentación: también hace falta superar la prueba de la abuela.

En este caso, la yaya ha diseñado un desafío muy concreto para los novios de sus nietas: pelar patatas siguiendo, al pie de la letra, todas sus indicaciones. Desde la forma correcta de sujetar el tubérculo hasta la cantidad de piel que se debe quitar.

Tras el duelo, el veredicto está claro: "Al principio estaba ganando Andrés, pero viendo cómo rebanó y para mí lo principal es que no rebanara, el primer puesto se lo lleva Alberto". Y es que, a pesar de la lentitud, Alberto "no se ha llevado media patata por delante", algo que celebra "mamita Tere", quien prioriza la precisión por encima de las prisas.

