Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s el sorprendente vídeo viralde una vecina que le pide a los bomberos que no se vayan de su barrio porque "no se ha acabado el incendio": "Yo estoy ardiendo". "Aquí sí que hay chispa rulando, no os vayáis bonitos", destaca, a gritos, la señora desde la ventana, donde les ofrece horchata.

"Madre mía, el Cuerpo cómo esta, quien fuera gato en un árbol", insiste la mujer, que desata las risas de los colaboradores de Aruser@s en el plató. "La señora es divertida", destaca Angie Cárdenas mientras que Alfonso Arús bromea sobre que no se sabe si, finalmente, algún bombero le ha hecho "una visita a la señora" para probar la horchata.