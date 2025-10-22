Viral
El vídeo viral de Shakira versionando 'Hips Don't Lie' con Ed Sheeran
Para celebrar el aniversario de su inicio musical, Shakira ha decidido versionar algunos de sus míticos temas, como puedes ver en este vídeo de Aruser@s.
A través de Spotify, Shakirava a celebrar el aniversario de los dos discos que iniciaron su exitosa carrera: 'Pies descalzos' y 'Fijación oral'. Para ello, la colombiana ha contado con varios artistas como Beéle, a quien se le había visto ya hace unos días en el estudio de grabación junto a la cantante.
Otro de los artistas que versionarán un tema mítico de Shakira es Ed Sheeran, que cantará guitarra en mano junto a Shakira 'Hips Don't Lie'. "Es obvio que se está rodeando de los mejores para reversionar estos hits", asegura el presentador de Aruser@s.
