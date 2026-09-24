"¿El sándwich viene de California?": la cuenta de 68,50 euros en una cafetería de Palma que desata las críticas en redes

Una cuenta compartida desde una cafetería de Palma ha llamado la atención por sus precios: 27 euros por un sándwich California, 26 por un hummus y 11 por dos Coca-Cola Zero. "Se nos está yendo de las manos", lamenta Hans Arús.

"Ojo a lo que han compartido en una cafetería de Palma", advierte Alfonso Arús en el plató de Aruser@s. Después del conocido 'sablazo' a una turista en un café de Venecia, donde pagó 72 euros por un desayuno, llega ahora otra cuenta que también ha dado mucho que hablar.

En esta ocasión, la factura asciende a 68,50 euros e incluye un sándwich California por 27 euros, un hummus por 26 euros, dos Coca-Cola Zero por 11 euros y una caña por otros 4 euros.

"Se nos está yendo de las manos", asegura Hans Arús al conocer el precio de la comida. "El sándwich California viene desde allí", bromea uno de los comentarios al ver los 27 euros que cuesta el bocadillo.

Una cuenta en la que, visto lo visto, quizá lo más barato sea directamente mirar el menú y salir corriendo.

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