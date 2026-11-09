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Marta Torné, sobre el 'atraco' del agua filtrada: "Te estafan a ti, a mí y a tu prima la de Cuenca"

"Nadie sabe cómo, pero han conseguido cobrarnos de tres a cuatro euros e, incluso, cinco, depende del sitio, por una botella de agua que sale por la pared", critica Marta Torné en este vídeo el agua filtrada.

Marta Torné

Marta Torné ha lanzado un 'zasca' al atraco del agua filtrada, "una estafa de la que todos somos víctimas". "Nadie sabe cómo, pero han conseguido cobrarnos de tres a cuatro euros e, incluso, cinco, depende del sitio, por una botella de agua que sale por la pared".

"Bueno, de la pared, que la filtran y tal, es dinero el aparato, pero luego filtrarla... ¿cuánto coste tiene eso?, ¿céntimos?", se pregunta la actriz, que destaca que "no vale nada": "Te estafan, a ti, a mí y a tu prima la de Cuenca".

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