Alfonso Arús alucina con el viral de una avioneta de la policía que dibuja un pene en el mapa

El presentador de Aruser@s no da crédito al surrealista recorrido que ha trazado una avioneta policial en Reino Unido y que ha acabado dibujando la forma de un pene sobre el mapa.

"Si los aviones están tan controlados y teóricamente tienen un punto de salida y uno de llegada, ¿cómo es posible que tanta gente se dedique a dibujar falos?", ha lanzado la pregunta Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, al descubrir uno de los virales más surrealistas de los últimos días.

En esta ocasión, el protagonista es una avioneta de la policía de Reino Unido cuyo recorrido ha dibujado la forma de un pene sobre el mapa. Una imagen que ha llamado la atención en las redes sociales y que ha provocado todo tipo de comentarios.

"Han salido muchos titulares en los que la policía desmentía que hubiera sido intencionado. Según cuentan, estaban persiguiendo a un coche que, suponemos, debió de trazar la misma ruta en tierra", ha explicado entre risas la colaboradora Alba Sánchez.

Una explicación que no ha evitado que los colaboradores sigan buscando posibles teorías. "Igual quien les estaba tomando el pelo era el delincuente de abajo, que iba con el Strava haciendo la ruta", ha compartido Elena Godessart.

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