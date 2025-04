La reacción de Alfonso Arús a la versión sinfónica de 'Esa diva' de Melody: "Pero no es la que vamos a presentar a Eurovisión, ¿no?"

Alba Gutiérrez se ha escuchado a fondo las cinco canciones favoritas para ganar Eurovisión 2025 y nos ofrece su veredicto en Aruser@s. "La de Suecia, que es la que está en primera posición, me recuerda muchísimo a la canción de Ucrania que ganó el año de Chanel. Una mezcla de folklore y pop y esto ya lo hemos visto", afirma la colaboradora acerca del tema que se perfila en las casas de apuestas como el gran vencedor.

"Austria, Francia e Israel son baladas, que esto, sí, muy buenas voces, los cantantes... bajoneras", opina. "Y Países Bajos, ni fú ni fá", añade. Angie Cárdenas recuerda que hay que tener cuidado con las baladas y rememora aquel 'Amar pelos dois' de Salvador Sobral representando a Portugal.

Nuestra experta eurovisiva cree que Melody tiene posibilidades, aunque el resto no parece opinar lo mismo. Mientras tanto, nuestra representante en el festival de la canción ha sacado una nueva versión sinfónica de 'Esa diva', con orquesta y todo, que suena en el plato gracias a Tatiana Arús. "Pero no es la que vamos a presentar a Eurovisión, ¿no?", pregunta Alfonso Arús, un tanto asustado. "No quiero decir nada, pero vuelve Melody y vuelve la lluvia", comenta el meteorólogo Marc Redondo.