La reflexión de Alba Gutiérrez al ver que su hija de un año le pide el móvil para jugar: "Quizá soy yo la que lo usa demasiado"

Un estudio asegura que el 60% de los adolescentes sabe sortear perfectamente el control parental del móvil y Tatiana Arús es plenamente consciente de ello gracias a su hijo, que solo tiene ocho años. "Yo a veces no me acuerdo del código del control parental y tiene que ser Axel el que me diga: 'mama, no es este' y me lo pone él y digo, '¿para qué sirve?'", asegura la tertuliana de Aruser@s.

"Están acostumbrados desde bebés a vernos con un móvil en la mano y luego, ellos lo asocian. Mi hija me señala el teléfono para que se lo deje y ella no sabe lo que es un móvil, pero me ve a mí con el móvil. Esto me hace pensar que quizás soy yo la que tiene el problema, que lo uso demasiado", reflexiona Alba Gutiérrez. Y no va mal encaminada: el 14% de los menores que responden a las preguntas de este estudio aseguran que sus padres usan más el móvil que ellos.

Alejandra, la hija de Patricia Benítez, ya incluso sabe que si tiene algún problema tecnológico puede recurrir a los tutoriales de YouTube.