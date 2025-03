El consejo de Alfonso Arús a Melody tras confesar sus nervios por Eurovisión: "Con esto arrasamos"

Melody ha acudido a los Premios Cadena Dial, donde ha mostrado sus nervios ante su actuación en Eurovisión representando a España con 'Esa diva': "Tengo ese gusanillo, no falta nada ya".

Melody ha confesado sus nervios para Eurovisión en los Premios Cadena Dial 2025, donde ha desvelado que tiene "ese gusanillo". "No falta nada", ha destacado la artista sobre su actuación en Eurovisión con la que representará a España con 'Esa diva' el próximo 17 de mayo.

Además, el reportero ha preguntado a la cantante sobre si tiene todo preparado, incluido el look. "Todavía no, estamos cocinando", ha respondido Melody, que ha explicado por qué no ha cantando en los Premios Cadena Dial. Por último, Alfonso Arús destaca que "hay que incorporarle por la posibilidad de incluir un robot humanoide en la parte instrumental de 'diva, diva, diva'". "Esto sería definitivo, con esto arrasamos", confiesa el presentador de Aruser@s.