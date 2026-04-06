"Tengo una ansiedad de pensar que se acaban las vacaciones...": el vídeo viral que nos representa a todos... menos a Alfonso Arús

El hermano de @mongueritos está muy triste porque ya se están acabando sus vacaciones de Semana Santa y así se lo hace saber a alguien por teléfono... sin saber que le están grabando y que va a convertirse en viral.

"Tengo una tristeza y una ansiedad y una agonía en el cuerpo que no puedo con ella". Así de contundente se muestra el hermano de @mongueritos en este vídeo viral que recoge Aruser@s en este lunes después de Semana Santa.

El joven se queja amargamente por teléfono de su situación sin saber que le están grabando y que se va convertir en una sensación de internet. "Solo de pensar que se acaban las vacaciones, tener que volver a la rutina, a despertarse a las 5:30 h de la mañana, volver a ponerse el traje...", lamenta.

"Mañana, cuando llegue a Madrid, me voy a meter en la cama y no voy a salir", asegura. Para él, los úlitmos días de vacaciones son "una tortura china".

En el plató del programa de laSexta, Hans Arús pregunta a sus compañeros: "¿De verdad os afecta tanto?". "A mí, no", responde Alfonso Arús. Pero entiende a quienes sí lo pasan mal cuando tienen que volver a la rutina.