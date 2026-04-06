Ahora

Viral

"Tengo una ansiedad de pensar que se acaban las vacaciones...": el vídeo viral que nos representa a todos, menos a Alfonso Arús

El hermano de @mongueritos está muy triste porque ya se están acabando sus vacaciones de Semana Santa y así se lo hace saber a alguien por teléfono... sin saber que le están grabando y que va a convertirse en viral.

"Tengo una ansiedad de pensar que se acaban las vacaciones...": el vídeo viral que nos representa a todos... menos a Alfonso Arús

"Tengo una tristeza y una ansiedad y una agonía en el cuerpo que no puedo con ella". Así de contundente se muestra el hermano de @mongueritos en este vídeo viral que recoge Aruser@s en este lunes después de Semana Santa.

El joven se queja amargamente por teléfono de su situación sin saber que le están grabando y que se va convertir en una sensación de internet. "Solo de pensar que se acaban las vacaciones, tener que volver a la rutina, a despertarse a las 5:30 h de la mañana, volver a ponerse el traje...", lamenta.

"Mañana, cuando llegue a Madrid, me voy a meter en la cama y no voy a salir", asegura. Para él, los úlitmos días de vacaciones son "una tortura china".

En el plató del programa de laSexta, Hans Arús pregunta a sus compañeros: "¿De verdad os afecta tanto?". "A mí, no", responde Alfonso Arús. Pero entiende a quienes sí lo pasan mal cuando tienen que volver a la rutina.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Estados Unidos e Irán estarían negociando 'in extremis' un alto el fuego de 45 días
  2. PSOE y PP afrontan su vía crucis judicial con Ábalos y la Kitchen sentados en el banquillo
  3. Polémica por el Guernica: Ayuso tilda de "absurdas y catetas" las "pretensiones nacionalistas" de su traslado a Euskadi
  4. La tripulación de Artemis II verá un eclipse solar total durante el sobrevuelo lunar
  5. España crea 211.000 nuevos empleos en marzo y roza ya los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social
  6. Doce multas al minuto, 700 a la hora, 16.000 al día y seis millones en un año: la DGT bate su récord de sanciones en 2025