"Si no podemos tocar nada, ¿cómo volamos?": Alfonso Arús alucina con las curiosas advertencias de una azafata

En Aruser@s muestran el nuevo viral de la azafata @barbiebac, que advierte sobre los lugares que conviene no tocar al subir a un avión: desde la hebilla del cinturón hasta el bolsillo del asiento.

La azafata '@barbiebac',habitual de las recomendaciones sobre viajes en redes y en el plató de Aruser@s, esta vez advierte sobre los sitios que es mejor no tocar dentro de un avión.

"No apoyes la cara sobre la ventanilla, no te duermas sobre la mesita y no pongas tus cosas en el bolsillo del asiento porque casi nunca se limpian porque no hay tiempo entre vuelos", asegura la azafata, que también advierte sobre el baño: "No pulses el botón del inodoro, los pasajeros no se limpian las manos".

Entre las restricciones más llamativas, menciona la hebilla del cinturón de seguridad y aconseja una vestimenta prudente: nada de pantalón corto ni camisetas de tirantes. "En ese asiento pasaron cosas que no viste", comenta con humor.

"Si no podemos apoyarnos en el apoyabrazos, ni colocar nada en el bolsillo, ni tocar la hebilla, ¿cómo volamos?", bromea Alfonso Arús mientras los tertulianos intentan imaginar un vuelo con tantas restricciones.

Por su parte, Alba Sánchez propone un remedio práctico: "llevar siempre gel hidroalcohólico" y mantener la higiene personal como mejor defensa.

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