La divertida 'pullita' de Alfonso Arús en su cumpleaños al compartir plató con Sebas Maspons: "Mala combinación"

En el universo de los cumpleaños televisivos hay tarta, felicitaciones y luego está la temida aparición de Sebas Maspons con sus chistes malos. Alfonso Arús ha vivido su día especial en Aruser@s con más humor de lo esperado.

El presentador de Aruser@s, Alfonso Arús, arranca la mañana con una advertencia clara, casi como si se tratara de un aviso meteorológico: "Cuidado que es mi cumpleaños y con Maspons aquí puede ser una bomba". Y no va precisamente desencaminado.

La preocupación del presentador tiene una explicación de peso: Sebas Maspons, tertuliano habitual y conocido por su particular colección de chistes malos está presente en el plató justo en la fecha menos recomendable para la tranquilidad del presentador. "Mala combinación, podía haber caído en un jueves", bromea Arús, recordando que los jueves suelen ser el día de descanso del colaborador.

Pero el destino (y la escaleta del programa) han decidido lo contrario y Maspons ha regalado dos chistes que han puesto a prueba la resistencia del presentador en directo.

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