La sorprendente jornada laboral de una española en Dinamarca: "¿Dos descansos en cuatro horas y media?"

Rosa Navarro, una joven española residente en Dinamarca, relata las envidiables condiciones laborales que descubre al empezar a trabajar en un restaurante del país nórdico: "¿Esto qué es?".

Una española que vive en Dinamarca ha dejado a los colaboradores de Aruser@s boquiabiertos al contar cómo ha sido su primera jornada en un restaurante danés. Rosa Navarro, conocida en TikTok como '@_roosanaavarro', explica que se ha quedado "loca" al ver las condiciones de trabajo, especialmente por la flexibilidad y los descansos que tiene.

Según relata la creadora de contenido, su jornada esta programada de 16:30 a 21:00. Sin embargo, nada más llegar, su encargada le sorprende diciendo que "podía haber llegado a las 17:00 si quería". Y es que, al parecer, tiene derecho a una pausa de media hora.

Pero la sorpresa no termina ahí. Cuando llega la hora de comer, la animan a pedir algo del propio restaurante, al que describe como "un local muy guay". "Pídete lo que quieras y comes tranquila", le comenta la encargada, quien, además, le remarca que tiene "otros diez minutos de descanso" en su jornada. "¿Esto qué es? ¿Cómo que tengo dos descansos en una jornada de cuatro horas y media?", comenta Rosa asombrada.

Desde el plató de Aruser@s, Hans Arús lanza una 'pullita' a Alfonso: "¿Dónde está aquí el descanso de media hora", a lo que el presentador remata entre carcajadas: "No me extraña que esta gente sea feliz, trabajando cuatro horas y teniendo dos descansos".

