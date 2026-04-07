"No me llames, no quiero compañía": el enfado de un hombre por teléfono cuando Ramón García le llama

Aruser@s muestra en este vídeo el divertido momento que se vivió en pleno directo en el programa 'En Compañía', tras la llamada a un hombre en el momento de entregar el jamón.

"Le llamo del programa de televisión 'Em Compañia'", comienza diciendo Ramón García, esperando que el hombre al otro lado del teléfono pueda llevarse el deseado jamón que el programa reparte entre los espectadores.

Sin embargo, la respuesta del espectador da un giro total."No me llames, que no quiero compañía. Adiós, muy buenas", zanja rápidamente.

Desde el plató de Aruser@s, no pueden evitar las risas al escuchar el 'zasca' del espectador: rápido y claro. "Soy muy fan del señor y de que le dejen en paz", comenta entre risas Óscar Broc.