El humorista y tikoker "Achopatry", sobre restablecer la contraseña: "No hay nada que dé más miedo"

Hans Arús muestra en el plató de Aruser@s el divertido viral del humorista Patricio León, más conocido en redes como '@Achopatry', que señala lo difícil que resulta dar con la contraseña perfecta.

"No me dio ningún miedo meterme en la boca el líquido ese que llamaban flúor que nos daban en vasos de plástico en mitad del patio del colegio, ni el 'efecto 2000' que parecía que todas las máquinas iban a explotar, pero a lo que sí le tengo miedo es a restablecer la contraseña", asegura el humorista.

"Dos mayúsculas, cuatro minúsculas, siete símbolos, no puedes poner espacios, no puede coincidir con tu nombre o con tu apellido", señala el cómico, que añade que cuando "por fin consigues que la app "te acepte la contraseña", es demasiado tarde: "No te acuerdas de lo que habías puesto".

En el plató de Aruser@s, los colaboradores están de acuerdo con el humorista. "Te dicen que es poco segura, una y otra vez, hasta que te dan el 'ok' y luego no te acuerdas de lo que has puesto", afirma Tatiana Arús. "Al final tienes el 'post-it' con la contraseña escrita al lado del ordenador para que cuando venga el hacker lo vea ahí directamente", bromea Sebas Maspons.