"Las mujeres os quejáis de que vuestra pareja no toma decisiones y luego...": el divertido viral de Nachter que desata la polémica en Aruser@s

Hans Arús lanza una pregunta a las mujeres que le rodean en la mesa de debate de Aruser@s antes de dar paso a un divertido vídeo viral de Nachter. "Preguntáis si blanco o negro y si os dicen 'blanco', vosotras decís 'negro'".

"Cariño, ¿quieres que vayamos a comer por ahí?". Así es como empiezan algunas de las discusiones más habituales en las parejas y así lo refleja Nachter en este vídeo viral que recoge Aruser@s. Según esta parodia del creador de contenidos, las mujeres se enfadan cuando sus parejas no les dan una opinión clara sobre algún asunto. "Tengo que decidirlo yo todo. ¿Por qué no te mojas un poquito? Decide. No puedo contigo". Sin embargo, cuando la otra persona se decide a contestar... hacen caso omiso a sus palabras.

Que si el jersey blanco o el de reyes, que si pasta o hamburguesa, que si maquillaje o no... Da igual lo que se opine, que ellas terminarán haciendo lo contrario. "No preguntéis, haced lo que queráis, pero si preguntáis o tenéis que atener a la respuesta", salta Alfonso Arús en el plató de laSexta. "Ah, no. Yo no te he dicho que vaya escoger lo que tú digas. Yo te estoy dejando opinar", responde Tatiana Arús.

"La iniciativa es sexy, dar tu opinión, también. Pero a veces escuchas una cosa y basta oírla para reafirmarte en la contraria", explica Alba Sánchez.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido