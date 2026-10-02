El Gobierno no cede a las exigencias de Junts y llevará sus decretos de vivienda al Congreso: "Su voto les retratará ante generaciones enteras"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados

¿Qué ha dicho? "Ha llegado la hora de la verdad. PP, Vox y Junts deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores", ha escrito Sánchez en su cuenta de X tras conocer el 'no' de Junts a los decretos de vivienda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado que no dará marcha atrás ante la petición de Junts de retirar dos reales decretos sobre vivienda, destacando que esta formación política se alineará con el PP y Vox en el Congreso. En un mensaje en X, Sánchez enfatizó que "ha llegado la hora de la verdad" y que el voto de estos partidos reflejará su posición ante la sociedad. Los decretos buscan frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda y promover alquileres asequibles. Rebeca Torró, del PSOE, también subrayó la importancia de elegir entre los especuladores y la mayoría social. Fuentes del PSOE indicaron que el Gobierno ha respondido al clamor social con medidas valientes y que ahora corresponde al Congreso decidir.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado tras la petición de Junts de que retire los dos reales decretos sobre vivienda, que el Gobierno no va a dar ni un paso atrás, y subraya que esa formación política se retratará en el Congreso junto al PP y Vox.

Sánchez, en un mensaje en la red social X, ha salido al paso de esa petición de Junts y ha recalcado que "ha llegado la hora de la verdad". "PP, Junts y Vox, deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores. Mañana, su voto les retratará ante generaciones enteras", añade.

El jefe del Ejecutivo afirma que los decretos sirven para frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios".

En la misma red social, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró ha escrito: "Con los fondos buitres o con la ciudadanía. Con los especuladores o con la mayoría social. Mañana que cada quien se retrate de qué lado está".

Fuentes del PSOE aseguran a laSexta que "el Gobierno ha escuchado el clamor de las calles y ha respondido con medidas valientes y concretas. Con dos decretos ambiciosos, fruto de meses de trabajo y negociación para incorporar las distintas sensibilidades parlamentarias. Ahora debe hacerlo el Congreso".

"Mañana todos tendrán que retratarse con su voto. También PP, Vox y Junts. Tendrán que explicar por qué votan en contra de proteger los desahucios, los límites a la especulación y los fondos buitre. Por qué votan en contra de las ayudas para acceder a la primera vivienda y de los incentivos para conseguir alquileres más asequibles", aseguran.

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