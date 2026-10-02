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Horas antes de la votación

El Gobierno no cede a las exigencias de Junts y llevará sus decretos de vivienda al Congreso: "Su voto les retratará ante generaciones enteras"

¿Qué ha dicho? "Ha llegado la hora de la verdad. PP, Vox y Junts deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores", ha escrito Sánchez en su cuenta de X tras conocer el 'no' de Junts a los decretos de vivienda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los DiputadosEFE/ Sergio Pérez
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado tras la petición de Junts de que retire los dos reales decretos sobre vivienda, que el Gobierno no va a dar ni un paso atrás, y subraya que esa formación política se retratará en el Congreso junto al PP y Vox.

Sánchez, en un mensaje en la red social X, ha salido al paso de esa petición de Junts y ha recalcado que "ha llegado la hora de la verdad". "PP, Junts y Vox, deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores. Mañana, su voto les retratará ante generaciones enteras", añade.

El jefe del Ejecutivo afirma que los decretos sirven para frenar la especulación, facilitar el acceso a la primera vivienda, fomentar los alquileres asequibles y frenar los desahucios".

En la misma red social, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró ha escrito: "Con los fondos buitres o con la ciudadanía. Con los especuladores o con la mayoría social. Mañana que cada quien se retrate de qué lado está".

Fuentes del PSOE aseguran a laSexta que "el Gobierno ha escuchado el clamor de las calles y ha respondido con medidas valientes y concretas. Con dos decretos ambiciosos, fruto de meses de trabajo y negociación para incorporar las distintas sensibilidades parlamentarias. Ahora debe hacerlo el Congreso".

"Mañana todos tendrán que retratarse con su voto. También PP, Vox y Junts. Tendrán que explicar por qué votan en contra de proteger los desahucios, los límites a la especulación y los fondos buitre. Por qué votan en contra de las ayudas para acceder a la primera vivienda y de los incentivos para conseguir alquileres más asequibles", aseguran.

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