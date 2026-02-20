Alfonso Arús, sobre si te pueden despedir por ir vestido de 'therian' al trabajo: "Se nos va de las manos"

Los 'therian' vuelven a generar debate en Aruser@s: ¿hasta qué punto tu vestimenta animal puede chocar con las normas del trabajo? La respuesta: depende del contrato.

Los 'therian'están dando mucho de qué hablar, hasta el punto de que espectadores de Aruser@s han enviado sus dudas al programa. La pregunta estrella es clara: ¿te pueden despedir del trabajo si vas vestido así?.

Según explica Alba Sánchez, la respuesta general "es que no". Ahora bien, hay matices. Sí podrían despedirte "si en el contrato se especifica un código de vestimenta claro, estricto y debidamente comunicado, si el incumplimiento es reiterado o si afecta directamente al funcionamiento del puesto".

"Por ejemplo, una persona que esté atendiendo al público, quizá si va vestida de lobo no sería lo más apropiado...pero en principio no te pueden despedir solo por eso", señala la colaboradora. Además, advierte de que este fin de semana hay quedadas de 'therians' en ciudades como Barcelona, Bilbao o Girona, entre otros puntos de España.

En el plató, como era de esperar, no han dejado pasar la oportunidad. "¿Entonces puedes venir vestido de búfalo?", bromea Hans Arús dirigiéndose a Alfonso Arús, haciendo referencia a uno de sus motes más clásicos: el 'búfalo de las mañanas'.

