Multan con 1.000 euros a un juez por usar una IA para dictar una sentencia: "Ni siquiera borró las preguntas que le hizo a ChatGPT"

"Se va a librar de una buena, porque querían suspenderle", explica Alba Sánchez acerca de lo que le ha ocurrido a este juez, al que han pillado con las manos en la masIA.

"¿Lo veís? Los jueces también, y los médicos", comenta Alfonso Arús tras descubrir que un juez ha sido multado con 1.000 euros por utilizar una IA para dictar una sentencia. "El error de este profesional no fue solo utilizar la IA para hacer el borrador de una sentencia, sino no borrar las preguntas que él mismo le había hecho ChatGPT", cuenta Alba Sánchez en Aruser@s. Al final, se va librar de "una buena", porque querían suspenderle, explica la periodista en el programa de laSexta: "Esto es una infracción muyv grave, pero finalmente han visto que el hombre en realidad estaba haciendo una labor de consulta, no de sustitución de su trabajo".

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