Un abogado avala el despido por falta de higiene: "No se puede trabajar al lado de alguien que no se ducha"

De hacer una pausa demasiado larga para el café y terminar perdiendo el empleo, a no ducharse y verse contra las cuerdas. En el plató de Aruser@s, las noticias virales que parecen increíbles nunca dejan de sorprender. Es el caso del vídeo presentado por Alfonso Arús en el que se aborda una cuestión tan llamativa como polémica: la Justicia determina que no ducharse en casa puede ser motivo de despido disciplinario.

Según explica el abogado Juanma Lorente, conocido en redes sociales como @juanmalorentelaborista, "es totalmente legal que despidan a una persona por esta razón". Tal y como detalla, el problema no radica únicamente en el hábito personal, sino en las consecuencias dentro del entorno laboral. "El ambiente que genera en el centro de trabajo es horroroso. No se puede trabajar al lado de una persona que no se ducha", asegura. El letrado subraya que es obligatorio mantener "una higiene personal mínima" cuando se comparte espacio con otros compañeros.

Desde el plató, los tertulianos debatieron sobre los límites de esta cuestión."Si te duchas solo una vez a la semana pero no provocas el ambiente desagradable que ha señalado el abogado, en principio no habría razón para despedirte", remarca Alba Sánchez. "Solo sería motivo de despido si interfiere en el trabajo", concluye.