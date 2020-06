La periodista Sara Carbonero es una de las protagonistas de la portada más solidaria de la revista Elle. Una portada que comparte en su edición de julio con la cantante Rosalía.

Con camisa de popelín en color blanco de Valentino, la manchega aparece con el corte de pelo con el que sorprendía hace unas semanas en su cuenta de Instagram tras terminar un tratamiento preventivo contra el cáncer.

Fue hace un año un añocuendo la periodista daba a conocer la noticia de su enfermedad y lo hacía veinte días después de que su pareja Iker Casillas sufriera un infarto de miocardio.

"Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de seis letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada", explicaba en redes sociales.

Por su parte, Rosalía aparece, al igual que Carbonero en blanco y negro, con gabardina de 4 Moncler Simone Rocha por una buena causa.

Las dos celebrities se unen a la acción ELLESolidArty, "una galería virtual con imágenes donadas por fotógrafos consagrados, bocetos y dibujos de los mejores diseñadores de moda e ilustradores y obras de tótems del arte que se pondrán a la venta para recaudar fondos para la Federación Española de Bancos de Alimentos", tal y como anuncia la publicación.

Otro momento destacado

Un mes antes de conocer su enfermedad, Bea Jarrín entrevistaba a Sara Carbonero. La periodista deportiva confesaba a la reportera cuál ha sido la mayor aventura de su vida y señalaba que no hace planes porque vive "el día a día": "Estoy acostumbrada y casi que me gusta más, no me preocupo del futuro porque no esta en mi mano", aseguraba.