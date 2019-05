Sara Carbonero, operada de un tumor maligno en el ovario: "Aún quedan meses de lucha"

La periodista Sara Carbonero ha sido intervenida de un tumor maligno en el ovario. Ella misma ha anunciado la operación tan solo tres semanas después de que su marido, Iker Casillas, sufriera un infarto de miocardio.

"Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de seis letras que todavía me cuesta escribir", ha escrito la periodista en su cuenta de Instagram, en referencia al cáncer.

Sara Carbonero ha explicado que, tras una revisión, le informaron que tenía un tumor aunque los médicos le aseguraron que lo habían "pillado a tiempo". Aún así, como ella misma afirma, "aún quedan meses de lucha": "Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien", ha augurado la presentadora, que se ha mostrado positiva frente al proceso: "Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz. Cuento con el apoyo de mi familia y amigos y con un gran equipo médico".