Sara Carbonero ha sorprendido a sus seguidores con un radical cambio de imagen tras dejar atrás su año más difícil. Lo ha hecho compartiendo una foto en Instagram en la que aparece con un corte de pelo muy favorecedor que refleja su lucha contra el cáncer.

Hace justo un año, la periodista daba a conocer la noticia de su enfermedad y lo hacía veinte días después de que su pareja Iker Casillas sufriera un infarto de miocardio.

"Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de seis letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada", explicaba en redes sociales.

A finales de año, la periodista deportiva finalizaba con éxito el tratamiento de quimioterapia al que se sometió de manera preventiva para luchar contra el cáncer.

Ahora reaparece recuperada y con mensajes de cariño de numerosos rostros conocidos del mundo de la televisión como Paula Echevarría, Beatriz Luengo, Andrés Velencoso, Cristina Pedroche o su compañera y amiga Isabel Jiménez.

Otro momento destacado

Un mes antes de conocer su enfermedad, Bea Jarrín entrevistaba a Sara Carbonero. La periodista deportiva confesaba a la reportera cuál ha sido la mayor aventura de su vida y señalaba que no hace planes porque vive "el día a día": "Estoy acostumbrada y casi que me gusta más, no me preocupo del futuro porque no esta en mi mano", aseguraba.